Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации армии

Конституционный суд отклонил жалобы от 13 заявителей, которые требовали признать неконституционной административную статью о дискредитации ВС РФ. Они указывали на дискриминационный характер статьи, ведь штрафы по ней предусматриваются за антивоенную позицию.
По мнению авторов жалоб, статья 20.3.3 КоАП нарушает более десятка статей Конституции, в том числе о праве на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрете на установление идеологии. Критиковали статью бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин* (трижды получил штраф за дискредитацию ВС РФ, приговорен к 8,5 года тюрьмы за так называемые фейки про армию), представители «ОВД-Инфо»*, «Мемориала»* и фонда «Русь сидящая»*.
КС же решил, что статья «не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности», пока власти РФ ведут военную спецоперацию на территории Украины, поскольку военные действия направлены «на защиту интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Негативные оценки действиям армии могут «снижать решительность и эффективность выполнения Вооруженными Силами <…> поставленных задач, мотивированность военнослужащих и тем самым <…> содействовать силам, противостоящим интересам Российской Федерации и ее граждан».
В суде отметили, что «указывать на наличие недостатков» в действиях ВС статья не мешает — «если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных характера, целей и задач данной деятельности и основывается на открытой достоверной информации».