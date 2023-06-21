Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации армии

По мнению авторов жалоб, статья 20.3.3 КоАП нарушает более десятка статей Конституции, в том числе о праве на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрете на установление идеологии. Критиковали статью бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин* (трижды получил штраф за дискредитацию ВС РФ, приговорен к 8,5 года тюрьмы за так называемые фейки про армию), представители «ОВД-Инфо»*, «Мемориала»* и фонда «Русь сидящая»*.