Из‑за граффити с надписью «Рашка» от арт-группы «Явь» возбудили уголовное дело

В МВД заявили, что художники оставили «глумливую надпись черной краской». На граффити пожаловался активист Сергей Чмыхун. Он добился, чтобы работу закрасили, и заявил, что хотел бы «наказать» тех, кто живет в России и «гадит по-тихому».