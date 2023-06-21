Из‑за граффити с надписью «Рашка» от арт-группы «Явь» возбудили уголовное дело

Двух художников, связанных с арт-группой «Явь», задержали в связи с уголовным делом, которое возбудили из‑за граффити с надписью «Рашка», появившегося в Петербурге в июне. Об этом сообщила «Ротонда».
По информации издания, авторы «Яви» нанесли граффити на стену доходного дома Рошефора. Это здание находится под защитой комитета по охране памятников, поэтому уголовное дело завели по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.
В МВД заявили, что художники оставили «глумливую надпись черной краской». На граффити пожаловался активист Сергей Чмыхун. Он добился, чтобы работу закрасили, и заявил, что хотел бы «наказать» тех, кто живет в России и «гадит по-тихому».
Представители «Яви» отметили, что полиция задержала не участников арт-группы, а людей, которые «якобы помогали» с созданием граффити «Рашка». Позднее арт-группа открыла аукцион, на котором намерена собрать средства для помощи задержанным.
Граффити «Рашка» появилось на 9-й Советской улице в Петербурге к Дню России. Эта работа, как заявили в «Яви», должна была призвать россиян «разделять страну и государство».
Работа состояла из перечисления значения слова «Рашка». Оно обозначает, как подчеркнули художники, «средневековое название Сербского княжества», «народное название поездов „РА-1“, „РА-2“ и „РА-3“», «реку, приток Бара» и «стиль в архитектуре».