Певица Кеша рассказала об иммунодефиците и смертельно опасных осложнениях при заморозке яйцеклеток

ОВИ у Кеши диагностировали еще в 2022 году, но до последнего времени артистка скрывала свой диагноз, чтобы не разрушать образ веселой и свободной девчонки и не разочаровывать поклонников. Однако теперь она решила рассказать о своем опыте.