Певица Кеша рассказала об иммунодефиците и смертельно опасных осложнениях при заморозке яйцеклеток

Американская певица Кеша рассказала в интервью Self, что чуть не умерла во время медицинской процедуры по заморозке яйцеклеток из‑за осложнений, связанных с общим вариабельным иммунодефицитом (ОВИ).
ОВИ у Кеши диагностировали еще в 2022 году, но до последнего времени артистка скрывала свой диагноз, чтобы не разрушать образ веселой и свободной девчонки и не разочаровывать поклонников. Однако теперь она решила рассказать о своем опыте.
В мае артистка выпустила альбом «Gag Order», в котором представила обновленную, повзрослевшую версию себя. После этого певица поделилась, что страдает от аутоимунного заболевания, которое провоцирует развитие инфекций.
ОВИ может приводить к повышенной усталости и проблемам с пищеварением, а также к постоянным респираторным заболеваниям и патологиям легких. В случае Кеши болезнь проявляется в виде хронической усталости.
На протяжение какого‑то время артистка считала, что чувствует себя вымотанной из‑за эмоционального выгорания. После диагностики Кеша стала более внимательной к своему состоянию, в особенности — к режиму сна.
В январе 2023 году певица решила заморозить свои яйцеклетки, чтобы иметь возможность не беспокоиться о продолжении рода в ближайшие годы. Однако процедура по извлечению яйцеклеток пошла не по плану.
«Я чуть не умерла в январе», — призналась Кеша. У артистки из‑за ослабленного иммунитета развилось редкое осложнение. В результате она ослабла до такой степени, что не могла ходить, и попала в больницу.
Кеша провела в госпитале девять дней, после чего еще «пару месяцев» потратила на реабилитацию. Пережитый опыт певица характеризует как ужасный. «Наконец-то я чувствую себя выздоровевшей», — сообщила она.
Тем не менее Кеша продолжает лечиться от булимии — расстройства пищевого поведения. Артистка заявила, что начала готовить и соблюдать распорядок дня, полюбила еду и визиты на фермерский рынок. Кроме того, певица регулярно общается с психотерапевтами, медитирует, делает растяжку и дыхательные упражнения.