ИРИ назвал сериалы, которые презентует на форуме «Пилот. Точки взлета»

Также продюсер Теймур Джафаров расскажет о многосерийном детективе «Точка ноль: Эпидемия» с Марией Александровой в главной роли. Её героиня покидает Москву и переезжает в Новосибирск, где сталкивается со вспышкой неизвестного вируса и враждебными местными жителями.