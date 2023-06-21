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ИРИ назвал сериалы, которые презентует на форуме «Пилот. Точки взлета»

Максим Саблин
Сегодня в 20:42

Институт развития интернета назвал проекты, которые покажет 23 июня на I Всероссийском деловом форуме «Пилот. Точки взлета» в Иваново. В ходе презентации они продемонстрируют рабочие материалы находящихся в производстве проектов.

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина и директор по производству студии онлайн-кинотеатра START Сергей Маевский представят сериал «Последний богатырь. Наследие». В нем любимые персонажи трилогии вернутся на экраны спустя 20 лет после сюжета последнего фильма.

Также продюсер Теймур Джафаров расскажет о многосерийном детективе «Точка ноль: Эпидемия» с Марией Александровой в главной роли. Её героиня покидает Москву и переезжает в Новосибирск, где сталкивается со вспышкой неизвестного вируса и враждебными местными жителями.

Кроме того, режиссер Степан Коршунов, креативный продюсер Анна Гершович и PR-директор Art Pictures Vision Анастасия Масальская презентуют свой сериал «Челюскин. Первые» от шоураннера Федора Бондарчука. Историческая картина посвящена спасательной операции моряков с потерпевшего крушение в Арктике судна в 1930-х годах.

Второй сезон «Струн» представит генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова. Драмеди о музыкальном квартете зрители смогут увидеть уже в конце 2023 года.

Продюсер Галина Стрижевская («Слово пацана») выступит с материалами проекта «Слово пацана». Сериал Жоры Крыжовникова по книге Роберта Гараева окунет зрителей в перестроечную эпоху и мир криминальных сообществ Татарстана.

На форуме ожидается спортивный проект о провинциальной команде «ФК Родина» от создателей «Трудных подростков». Его презентуют продюсеры Дмитрий Лунев и Алексей Воробьев.

Режиссер Карен Оганесян расскажет о комедии «Крутая перемена». Герой Никиты Ефремова устраивается учителем в вечернюю школу при тюремной колонии, знакомится с подростками и заключенными, а также пытается добиться расположения отца.

Креативный продюсер Андрей Смиян покажет комедийный боевик «Красный 5» с Денисом Шведовым и Гошей Куценко. В нем отстатвные спецагенты в отставке попробуют поймать двух бежавших из суперсекретной тюрьмы заключенных.

Наконец, продюсеры Анастасия Корецкая и Наринэ Калеян поведают о мелодраме «Всё ок», в которой главный герой берет на себя ответственность за воспитание младших сестер.

Деловой форум «Пилот. Точки взлета» пройдет в рамках сериального фестиваля «Пилот».

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Мария АлександроваСтепан КоршуновФедор БондарчукЖора КрыжовниковДмитрий Лунев
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