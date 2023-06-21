В центре Парижа прогремел взрыв, сообщил телеканал BFM. По предварительным данным, в одном из домов в пятом округе французской столицы взорвался газ.
Взрыв произошел в жилом доме примерно в 17.00 по местному времени. В здании началось возгорание, огонь перешел на соседние постройки. В мэрии города попросили местных жителей держаться подальше от пострадавших строений.
Фасад здания, где случился взрыв, обрушился прямо на близлежащую дорогу. По словам очевидцев, под завалами оказались люди — их по меньшей мере четверо. В данный момент на месте работают пожарные.
Территорию вокруг пострадавших построек оцепили, а рядом с ними создали мобильный пункт медпомощи. Le Parisien отмечает, что взрыв произошел в здании, где располагается американская музыкальная школа.