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В центре Парижа прогремел взрыв

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:38

В центре Парижа прогремел взрыв, сообщил телеканал BFM. По предварительным данным, в одном из домов в пятом округе французской столицы взорвался газ.

Взрыв произошел в жилом доме примерно в 17.00 по местному времени. В здании началось возгорание, огонь перешел на соседние постройки. В мэрии города попросили местных жителей держаться подальше от пострадавших строений.

Фасад здания, где случился взрыв, обрушился прямо на близлежащую дорогу. По словам очевидцев, под завалами оказались люди — их по меньшей мере четверо. В данный момент на месте работают пожарные.

Территорию вокруг пострадавших построек оцепили, а рядом с ними создали мобильный пункт медпомощи. Le Parisien отмечает, что взрыв произошел в здании, где располагается американская музыкальная школа.

Число пострадавших от взрыва пока неясно. На место происшествия прибыла мэр Парижа Анн Идальго.

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