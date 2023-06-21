Сиквел «Тайлера Рейка» стал самым просматриваемым фильмом года на Netflix

Фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли стал большим хитом на Netflix: спустя несколько дней после премьеры сиквел боевика собрал более 88 млн просмотренных часов по всему миру, передает Comic Book. Фильму удалось обогнать картину-рекордсмена «Мать» с Дженнифер Лопес.