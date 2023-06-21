Сиквел «Тайлера Рейка» стал самым просматриваемым фильмом года на Netflix

Фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли стал большим хитом на Netflix: спустя несколько дней после премьеры сиквел боевика собрал более 88 млн просмотренных часов по всему миру, передает Comic Book. Фильму удалось обогнать картину-рекордсмена «Мать» с Дженнифер Лопес.
«Операция по спасению-2» оказалась также успешнее детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица», собравшего 82 млн часов просмотров. Однако результаты «Серого человека» с Райаном Гослингом боевику превзойти не удалось: не хватило 550 тыс. часов.
«Операция по спасению-2» подстегнула интерес зрителей и к первой части. Оригинал, выпущенный в 2020 году, дополнительно набрал еще 9,6 млн часов просмотров с момента релиза сиквела. Оба части теперь занимают первые две строчки в чарте самых популярных проектов Netflix.
В минувшие выходные на фан-мероприятии Tudum Хемсворт подтвердил, что у «Операции по спасению» появится третья часть.
«Едва пережив события первого фильма, Тайлер Рейк возвращается в качестве австралийского наемника, которому поручено новое смертельно опасное задание: спасти семью безжалостного грузинского гангстера», — гласит синопсис «Операции по спасению-2».