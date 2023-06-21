«Букмейт» и «Переделкино» открыли набор на переводческую резиденцию

Сервис для чтения книг «Букмейт» и Дом творчества «Переделкино» объявили набор на переводческую резиденцию, которая пройдет с 2 по 8 августа. Заявки принимаются по этой ссылке до 11 июля.
Пять человек, прошедших отбор, проведут неделю в «Переделкино», работая над переводом романа Генри Джеймса «Другой дом». Руководить группой будет переводчик произведений британских авторов рубежа XIX–XX веков Александр Глазырин.
«Генри Джеймс — вероятно, самый „недоосвоенный“ у нас из великих американских писателей: на русском до сих пор отсутствуют 11 из 20 его завершенных романов и добрых три четверти его малой прозы. Изощренный язык, которым Джеймс описывает переживания людей, принадлежащих к верхним слоям общества, сопротивляется тривиально-ремесленным переводческим интерпретациям», — рассказал он.
Роман станет частью проекта «Переводы Букмейта», который собирается сделать не переведенную ранее классическую литературу доступной русскоязычным читателям. В электронном и аудиоформате книга появится в «Букмейте», а печатную версию опубликует издательство «Подписные издания».
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, перевести небольшой отрывок из произведения Джеймса и отправить все в специальной форме на сайте Дома творчества. Результаты объявят не позднее 17 июля.
Переводчикам, прошедшим отбор, организаторы предоставят проживание, питание, рабочие пространства, помогут с оплатой железнодорожных и авиабилетов. По результатам работы в резиденции переводчикам выплатят гонорар.