«Букмейт» и «Переделкино» открыли набор на переводческую резиденцию

«Генри Джеймс — вероятно, самый „недоосвоенный“ у нас из великих американских писателей: на русском до сих пор отсутствуют 11 из 20 его завершенных романов и добрых три четверти его малой прозы. Изощренный язык, которым Джеймс описывает переживания людей, принадлежащих к верхним слоям общества, сопротивляется тривиально-ремесленным переводческим интерпретациям», — рассказал он.