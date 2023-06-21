У хоррора «Два, три, демон, приди!» вышел финальный трейлер

«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время. Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над «Два, три, демон, приди!», — говорят в пресс-релизе режиссеры и авторы канала RackaRacka Дэнни и Майкл Филиппу.