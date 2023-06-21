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У хоррора «Два, три, демон, приди!» вышел финальный трейлер

Максим Саблин
Сегодня в 15:05

Arna Media показала финальный трейлер австралийского хоррора «Два, три, демон, приди!». В российских кинотеатрах новый проект А24 и авторов ютуб-канала RackaRacka появится 17 августа.

По сюжету картины группа друзей превратила древний ритуал призыва душ в экзотическое развлечение для вечеринок. Они произносят заклятие перед мумифицированной рукой и пускают призраков в свои тела на 90 секунд. Одна из них, Мия, пытается связаться с духом, который преследует ее после смерти матери, и эта встреча оборачивается для всех настоящим кошмаром.

«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время. Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над «Два, три, демон, приди!», — говорят в пресс-релизе режиссеры и авторы канала RackaRacka Дэнни и Майкл Филиппу.

В главных ролях в фильме играют Софи Уайлд («Бюро магических услуг»), Миранда Отто («Война миров»), Касс Кьюмерфорд («Безумный Макс: Дорога ярости») и Маркус Джонсон («Спартак: Кровь и песок»).

«Два, три, демон, приди!» уже оценили критики на кинофестивале «Сандэнс». На Metacritic сейчас его оценили на 72 балла от 9 рецензий, а на RottenTomatoes рейтинг «свежести» составляет 97% на основе 62 статей.

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Миранда ОттоМаркус Джонсон
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