У хоррора «Два, три, демон, приди!» вышел финальный трейлер

Arna Media показала финальный трейлер австралийского хоррора «Два, три, демон, приди!». В российских кинотеатрах новый проект А24 и авторов ютуб-канала RackaRacka появится 17 августа.
По сюжету картины группа друзей превратила древний ритуал призыва душ в экзотическое развлечение для вечеринок. Они произносят заклятие перед мумифицированной рукой и пускают призраков в свои тела на 90 секунд. Одна из них, Мия, пытается связаться с духом, который преследует ее после смерти матери, и эта встреча оборачивается для всех настоящим кошмаром.
«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время. Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над «Два, три, демон, приди!», — говорят в пресс-релизе режиссеры и авторы канала RackaRacka Дэнни и Майкл Филиппу.
В главных ролях в фильме играют Софи Уайлд («Бюро магических услуг»), Миранда Отто («Война миров»), Касс Кьюмерфорд («Безумный Макс: Дорога ярости») и Маркус Джонсон («Спартак: Кровь и песок»).
«Два, три, демон, приди!» уже оценили критики на кинофестивале «Сандэнс». На Metacritic сейчас его оценили на 72 балла от 9 рецензий, а на RottenTomatoes рейтинг «свежести» составляет 97% на основе 62 статей.