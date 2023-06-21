Основатель 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии

В возрасте 42 лет скончался один из основателей букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков. Об этом в фейсбуке* сообщил его друг Павел Мунтян**.
По его словам, Каршков отправился делать чекап в одну из швейцарских клиник. Там предпринимателю во время процедуры ввели контрастную жидкость для МРТ, что вызвало аллергическую реакцию. Каршков сначала впал в кому, а затем умер.
Каршков — бывший работник брянского УВД — основал 1xBet в 2007 году вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным. Теперь это одна из крупнейших букмекерских контор в мире.
В 2019 году российские правоохранители объявили Каршкова и других основателей 1xBet в международный розыск. По версии следствия, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры в интернете без лицензии, что принесло им 63 млрд рублей. В 2016 году Каршков и Семиохин переехали на Кипр. Они заочно арестованы.
*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.