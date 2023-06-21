Основатель 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии

В 2019 году российские правоохранители объявили Каршкова и других основателей 1xBet в международный розыск. По версии следствия, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры в интернете без лицензии, что принесло им 63 млрд рублей. В 2016 году Каршков и Семиохин переехали на Кипр. Они заочно арестованы.