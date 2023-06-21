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На «Зенит» подали в суд из‑за чемпионского парада

Максим Саблин
Сегодня в 12:52

В трех судах Петербурга зарегистрировали иски против «Зенита», обратил внимание «Чемпионат». Все они относятся к чемпионскому параду клуба после победы в Российской премьер-лиге.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.2.2 („Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка“) КоАП РФ в отношении АО „ФК ‚Зенит‘, — сообщает пресс-служба районного суда в телеграм-канале.

В протоколе говорится, что АО ‚ФК ‚Зенит‘“ организовало парад и не приняло во внимание рекомендации Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, а также не предприняло всех возможных и зависящих от АО мер.

Дела по аналогичной статье зарегистрированы также в Октябрьском и Петроградском районных судах.

По мнению заявителей, „Зенит“ организовал парад более чем на тысячу человек, и это повлекло „нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте“.

„Участники мероприятия передвигались по газонам, стояли на них, вытаптывая травяной покров… В результате того, что горящие пиротехнические средства бросались на газон, он был поврежден не менее чем в 10 местах“, — указано в протоколе из Петроградского суда.

Также отмечается, что 9 мая „Зениту“ было рекомендовано получить согласование на проведение мероприятия с ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, однако письмо в ГУМВД было направлено только 15 мая.

Материалы дел пока не приняты к производству ни в одном из судов, говорится в сообщении пресс-службы. Представитель „Зенита“ с озвученными нарушениями не согласен.

После последней игры чемпионата против „Краснодара“ „Зенит“ устроил церемонию награждения и чемпионский парад, в рамках которого футболисты проехали на автобусе по самым знаковым местам Петербурга, добавляет „Чемпионат“. На каждой из пяти остановок они проводили интерактивное шоу.

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