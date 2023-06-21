Мексиканский прыгун в воду открыл OnlyFans, чтобы заработать на участие в Олимпиаде

Одна из звезд мексиканской сборной по синхронным прыжкам в воду Диего Бальеса запустил аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать на участие в Олимпиаде, рассказал спортсмен The Associated Press. Вместе с коллегами по команде атлет оказался заложником конфликта между Национальной спортивной комиссией Мексики и Международной федерацией плавания (ФИНА) и потерял стипендию.
В марте этого года ФИНА отстранила главу Мексиканской федерации плавания Кирилла Тодорова за несоблюдение стандартов управления руководящим органом. При нем организация была обвинена в фальсификации результатов, коррупции и растрате государственных средств, пишут журналисты из SwimSwam.
Для выборов нового главы международная организация назначила специальный комитет. Однако глава Национальной спортивной комиссии Мексики Ана Гевара отказалась признать новых управленцев, даже несмотря на решение Спортивного арбитражного суда. В ответ Гевара сократила пособие всем спортсменам водных видов спорта. Этот вопрос даже обсуждался президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который сказал, что постарается выяснить, как помочь спортсменам.
В прошлом Бальеса занял четвертое место по прыжкам с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Теперь для продолжения тренировок он завел аккаунт на OnlyFans.
«Мне пришло в голову открыть его, потому что мне нужен способ заработка. Я содержу свой дом и свою мать, мне нужно оплачивать счета. На сайт можно загрузить все что угодно, и это достойный контент. Я рад, что мои подписчики отнеслись к этому хорошо и с уважением, я надеюсь, что они будут продолжать в том же духе», — рассказал Бальеса в интервью The Associated Press.
С помощью подписок спортсмен надеется заменить пособие в 30 тыс. песо (примерно 1700 долларов). Кроме этого он получает выплаты от правительства штата и местного бизнеса. «Деньги, которые я сейчас получаю [от OnlyFans], очень нестабильны, но до сих пор они меня сильно выручали», — признается Бальеса.
Бальеса не единственный пострадавший от конфликта. Его напарник по команде Кевин Берлин с той же целью занялся продажей кофе, а другой коллега Джонатан Паредес просил помощи у местных авиалиний с билетом на самолет для участия в мировом чемпионате в Фукуоке. Кроме этого, мексиканские синхронистки продают купальники и полотенца через свои соцсети.
«Эта ситуация немного утомительна, потому что в итоге ты не на 100% сконцентрирован на том, что должен сделать. Но нет ничего невозможного, у нас уже есть рейсы и логистика для чемпионата мира. Теперь нам нужно усердно тренироваться и добиваться олимпийских мест», — уверен Бальеса.