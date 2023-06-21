Мексиканский прыгун в воду открыл OnlyFans, чтобы заработать на участие в Олимпиаде

«Мне пришло в голову открыть его, потому что мне нужен способ заработка. Я содержу свой дом и свою мать, мне нужно оплачивать счета. На сайт можно загрузить все что угодно, и это достойный контент. Я рад, что мои подписчики отнеслись к этому хорошо и с уважением, я надеюсь, что они будут продолжать в том же духе», — рассказал Бальеса в интервью The Associated Press.