Моргенштерна* и Михаила Светова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Адвокат рэпера Александр Никитин на заседании суда отметил, что его подзащитный писал эти посты не из России, поэтому его невозможно привлечь по данной статье. Представительница Роскомнадзора заявила, что речь идет не о действии, а о бездействии, и оно фиксируется по месту регистрации, а не фактического нахождения человека.