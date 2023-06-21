Моргенштерна* и Михаила Светова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Савеловский районный суд Москвы признал Алишера Моргенштерна* виновным в нарушении закона об иностранных агентах. Ему назначили штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие иноагентской маркировки, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.
«Медиазона»* уточняет, что поводом для административного дела стали три поста в его телеграм-канале: «привет», «оч красивые фотки в инсту закинул посмотрите плиз» и «ура!».
Адвокат рэпера Александр Никитин на заседании суда отметил, что его подзащитный писал эти посты не из России, поэтому его невозможно привлечь по данной статье. Представительница Роскомнадзора заявила, что речь идет не о действии, а о бездействии, и оно фиксируется по месту регистрации, а не фактического нахождения человека.
Аналогичный штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки получил либертарианец Михаил Светов*. Как отмечает «Осторожно, новости», протокол составили из‑за ролика, посвященного смерти Сталина и трактовкам этого события.
Защита политика заявила, что мониторить личные страницы граждан закон не разрешает, Светов статус иностранного агента не признает, а ЕСПЧ считает этот статус аналогом звания «враг народа».
*Алишер Моргенштерн, Михаил Светов и «Медиазона» внесены Минюстом в реестр иноагентов.