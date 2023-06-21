Минстрой предложил компенсировать молодежи половину стоимости арендного жилья

Эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» считают, что господдержка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь». Эта мера, направленная на увеличение доступности жилья, напротив, повышает цены на рынке и, как следствие, снижает доступность, отмечают они. В пример аналитики приводят программу льготной ипотеки со ставкой в 6,5%, запущенной в 2020 году. Тогда выгода для покупателей за несколько месяцев была нивелирована ростом цен на новостройки.