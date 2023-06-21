Минстрой предложил компенсировать молодежи половину стоимости арендного жилья

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — отметил замглавы министерства Никита Стасишин.
Минстрой разрабатывает программу вместе с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Ее охват может составить 310 тыс. человек в год. Подробности новой меры планируют раскрыть в ближайшие пару месяцев. Сроки ее старта не раскрываются.
В Минстрое считают, что программа позволит не только накопить за достаточно короткий срок (от 1,5 года) на собственное жилье, но и подготовит молодых людей к надлежащей выплате будущего кредита. Целевой аудиторией ведомство называет людей в возрасте 23-27 лет, тех, кто закончил институт, начал работать и хочет создать семью.
Эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» считают, что господдержка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь». Эта мера, направленная на увеличение доступности жилья, напротив, повышает цены на рынке и, как следствие, снижает доступность, отмечают они. В пример аналитики приводят программу льготной ипотеки со ставкой в 6,5%, запущенной в 2020 году. Тогда выгода для покупателей за несколько месяцев была нивелирована ростом цен на новостройки.
Программа Минстроя подготовлена во исполнение указов Владимира Путина. В январе он поручил представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и изучить возможность усовершенствования госпрограмм по обеспечению граждан жильем. Срок исполнения этих поручений истекает 1 июля.