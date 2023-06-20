На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер сериала «Задача трех тел» — экранизации научно-фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня, над которой работали создатели «Игры престолов».
Шоу выйдет на платформе в январе 2024 года. Оно расскажет о создании в Китае в эпоху культурной революции секретного проекта по поиску внеземных цивилизаций и последующих за этим событий.
Синопсис проекта обещает, что действие развернется в том числе в наши дни. Из сериала зрители узнают, как «судьбоносное решение молодой женщины в Китае 60-х годов отразится на пространстве и времени» и затронет группу современных ученых.
Шоу покажет, как в ситуации, когда законы природы разрушаются на глазах, пятеро бывших коллег пытаются противостоять «величайшей угрозе в истории человечества».
Продюсерами «Задачи трех тел» выступят Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс, известные по работе над «Игрой престолов», а также режиссер «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон. Сериал будет состоять из восьми часовых эпизодов.
В актерский состав проекта вошли Джесс Хонг, Бенедикт Вонг, Эйза Гонсалес, Хован Адепо, Алекс Шарп, Джон Брэдли, Саамер Усмани, Лиам Каннингем, Розалинд Чао, Джонатан Прайс, Марло Келли, Си Шомука, Бен Шнетцер и Зин Ценг.