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Netflix показал тизер сериала «Задача трех тел» — экранизации трилогии Лю Цысиня

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:44

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер сериала «Задача трех тел» — экранизации научно-фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня, над которой работали создатели «Игры престолов».

Шоу выйдет на платформе в январе 2024 года. Оно расскажет о создании в Китае в эпоху культурной революции секретного проекта по поиску внеземных цивилизаций и последующих за этим событий.

Синопсис проекта обещает, что действие развернется в том числе в наши дни. Из сериала зрители узнают, как «судьбоносное решение молодой женщины в Китае 60-х годов отразится на пространстве и времени» и затронет группу современных ученых.

Шоу покажет, как в ситуации, когда законы природы разрушаются на глазах, пятеро бывших коллег пытаются противостоять «величайшей угрозе в истории человечества».

Продюсерами «Задачи трех тел» выступят Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс, известные по работе над «Игрой престолов», а также режиссер «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон. Сериал будет состоять из восьми часовых эпизодов.

В актерский состав проекта вошли Джесс Хонг, Бенедикт Вонг, Эйза Гонсалес, Хован Адепо, Алекс Шарп, Джон Брэдли, Саамер Усмани, Лиам Каннингем, Розалинд Чао, Джонатан Прайс, Марло Келли, Си Шомука, Бен Шнетцер и Зин Ценг.

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Дэвид БениоффРайан ДжонсонБенедикт ВонгДжон БрэдлиЛиам КаннингемДжонатан ПрайсБен Шнетцер
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