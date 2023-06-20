В Египте появились новые купюры со специальными знаками для слабовидящих

Кроме того, новые банкноты более экологичны и, как считают их создатели, хорошо защищены от подделок. Также в ЦБ заявили, что купюры «имеют инновационный, современный дизан», который «отражает стремление Египта к преобразованиям» при сохранении «основ древней цивилизации фараонов и исламского наследия».