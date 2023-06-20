В Египте появились новые купюры со специальными знаками для слабовидящих

В Египте в обращение выпустили купюры номиналом 20 фунтов, на которые нанесены специальные знаки для слабовидящих граждан. Об этом сообщил ТАСС.
Банкноты произвели «с использованием передовых технологий», отметили в египетском Центробанке. Спецзнаки позволят слабовидящим людям распознавать номинал купюр.
По мнению представителей Центробанка, новые банкноты помогут «снижению стоимости печати». Купюры, как отметили в банке, «обладают гибкостью и прочностью, меньшей толщиной, чем прежние бумажные».
Кроме того, новые банкноты более экологичны и, как считают их создатели, хорошо защищены от подделок. Также в ЦБ заявили, что купюры «имеют инновационный, современный дизан», который «отражает стремление Египта к преобразованиям» при сохранении «основ древней цивилизации фараонов и исламского наследия».
На лицевой стороне новой кюпюры изобразили мечеть Мухаммеда Али, а на оборотной можно увидеть профиль царицы Клеопатры на фоне пирамиды Хеопса, а также древнеегипетского воина на колеснице.