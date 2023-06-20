Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» набрал более 15 млн просмотров

Драма о девяностых «Мир! Дружба! Жвачка!» стала самым популярным проектом онлайн-кинотеатра Premier. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Третий сезон ленты дебютировал 4 мая. С момента премьеры он собрал более 15 млн просмотров.
С начала мая также начало (и продолжает до сих пор) расти число просмотров всех трех сезонов. На данный момент сериал в общей сложности посмотрели 25 млн раз — это рекорд для Premier.
Сериал от начала и до конца досмотрели 95% зрителей. И это тоже максимальный показатель за всю историю онлайн-кинотеатра.
В третьем сезоне зрители снова увидели Саньку Рябинина в исполнении Егора Губарева, Женю (Валентина Ляпина), Вовку (Егор Абрамов) и Илью (Федор Рощин). Но вернулись герои картины чуть повзрослевшими. События разворачиваются во время президентских выборов 1996 года.
Также к своим ролям вернулись Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Пополнился новый сезон Виктором Сухоруковым, Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым и Александрой Хромовой.
Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.