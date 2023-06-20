Реклама
Новости

Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» набрал более 15 млн просмотров

Виктория Шанина
Сегодня в 22:16

Драма о девяностых «Мир! Дружба! Жвачка!» стала самым популярным проектом онлайн-кинотеатра Premier. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Третий сезон ленты дебютировал 4 мая. С момента премьеры он собрал более 15 млн просмотров.

С начала мая также начало (и продолжает до сих пор) расти число просмотров всех трех сезонов. На данный момент сериал в общей сложности посмотрели 25 млн раз — это рекорд для Premier.

Сериал от начала и до конца досмотрели 95% зрителей. И это тоже максимальный показатель за всю историю онлайн-кинотеатра.

В третьем сезоне зрители снова увидели Саньку Рябинина в исполнении Егора Губарева, Женю (Валентина Ляпина), Вовку (Егор Абрамов) и Илью (Федор Рощин). Но вернулись герои картины чуть повзрослевшими. События разворачиваются во время президентских выборов 1996 года.

Также к своим ролям вернулись Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Пополнился новый сезон Виктором Сухоруковым, Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым и Александрой Хромовой.

Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.

расскажите друзьям
люди
Юрий БорисовЕгор ГубаревФедор РощинПолина ГухманКсения Каталымова
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»