В центре Кызыла мужчина убил на улице девушку, приняв ее за свою знакомую

В центре Кызыла, неподалеку от здания правительства, мужчина убил незнакомую девушку, приняв ее за свою знакомую. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Тыва.
Согласно информации агентства, мужчина нанес своей жертве множество ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Погибшей было 23 года, накануне своей гибели она сдала выпускные экзамены из вуза.
Нападавшего уже задержали. Он оказался 36-летним жителем города Ак-Довурака. Он совершил преступление из‑за «неприязненных отношений» с девушкой, за которую он принял погибшую.
Правоохранители возбудили дело по ч.1 ст. 105 УК РФ об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу задержанного.
«Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его», — прокомментировал трагедию глава республики Владислав Ховалыг.