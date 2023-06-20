Татьяна Навка отменила ледовое шоу в Луганске, чтобы не рисковать жизнью фигуристов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отменила гастроли своего ледового шоу в Луганске из опасений за жизнь и здоровье участников проекта. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Навки, запланированные шоу не состоялись из‑за осложнившейся ситуации в регионе. Тем не менее фигуристка не оставляет надежды привезти свой ледовый спектакль «Руслан и Людмила» в ЛНР и «порадовать ребятишек».
«Мы планировали 6 июня гастроли в Луганске, все было для этого готово, но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог располагает. Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды», — пояснила Навка.
Победительница Олимпийских игр 2006 года добавила, что верит, что « в ближайшее время ситуация развернется в нужное русло» и она сможет подарить детям региона «волшебство, моменты любви». «Уверена, все еще будет», — сказала она.
Тур ледового шоу Татьяны Навки отменили после майских ракетных обстрелов в Луганске. В 2022 года компания фигуристки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в 14,44 млн рублей на проведение шоу «Руслан и Людмила» в столице ЛНР.