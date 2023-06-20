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Театр «Практика» запустит творческую лабораторию «Москва в предметах» в Музее Москвы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Театр «Практика» откроет на территории Музея Москвы творческую лабораторию «Москва в предметах». Ее будет возглавлять режиссер и основатель «Театра предмета» Михаил Плутахин, рассказали «Афише Daily» представители театра.

Занятия лаборатории пройдут с 10 по 24 июля, в них смогут участвовать подростки от 12 лет и их родители. Во время обучения студенты узнают о предметном театре, работе с реквизитом и создании спектаклей на основе его характеристик.

Участники лаборатории научатся создавать театральные этюды и пройдут актерские тренинги. Всего программа включает в себя 12 трехчасовых занятий, они состоятся в аудитории Музея Москвы в вечернее время, с 18:00 по 21:00.

Кроме того, студенты исследуют один из районов столицы с помощью техник предметного театра, сочетающего в себе элементы перформанса, театра теней, объектной, голосовой и музыкальной инсталляции.

В течение двух недель ежедневно группы из 16 человек будут собирать предметы и записывать городские звуки, общаться с горожанами и наблюдать за ними, а затем создадут на основе собранного материала спектакль.

Подробности о лаборатории можно узнать на сайте театра «Практика», а купить билеты для участия — на «Афише».

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Михаил Плутахин
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