Театр «Практика» запустит творческую лабораторию «Москва в предметах» в Музее Москвы

Театр «Практика» откроет на территории Музея Москвы творческую лабораторию «Москва в предметах». Ее будет возглавлять режиссер и основатель «Театра предмета» Михаил Плутахин, рассказали «Афише Daily» представители театра.
Занятия лаборатории пройдут с 10 по 24 июля, в них смогут участвовать подростки от 12 лет и их родители. Во время обучения студенты узнают о предметном театре, работе с реквизитом и создании спектаклей на основе его характеристик.
Участники лаборатории научатся создавать театральные этюды и пройдут актерские тренинги. Всего программа включает в себя 12 трехчасовых занятий, они состоятся в аудитории Музея Москвы в вечернее время, с 18:00 по 21:00.
Кроме того, студенты исследуют один из районов столицы с помощью техник предметного театра, сочетающего в себе элементы перформанса, театра теней, объектной, голосовой и музыкальной инсталляции.
В течение двух недель ежедневно группы из 16 человек будут собирать предметы и записывать городские звуки, общаться с горожанами и наблюдать за ними, а затем создадут на основе собранного материала спектакль.