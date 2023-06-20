Лучше узнать собеседника помогут специальные карточки с вопросами на различные темы. А советы, над чем поработать, чтобы построить здоровые отношения, позволят лучше узнать себя. Если не знаете, как начать диалог, приложение подскажет заготовленные тематические вопросы. А еще с помощью Twinby можно узнать совместимость с текущим партнером или друзьями.