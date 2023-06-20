Российские разработчики запустили приложение для знакомств Twinby. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители проекта.
В отличие от конкурентов (вроде того же Tinder) Twinby ищет потенциального партнера по психологической совместимости. Для этого используются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В основе разработки — научные исследования ВШЭ.
При регистрации в приложении нужно пройти личностный тест. Затем программа рассчитает процент совместимости с потенциальными партнерами и предложит наиболее подходящих пользователей. Лайкнув анкеты друг друга, юзеры смогут вступить в личную переписку.
Лучше узнать собеседника помогут специальные карточки с вопросами на различные темы. А советы, над чем поработать, чтобы построить здоровые отношения, позволят лучше узнать себя. Если не знаете, как начать диалог, приложение подскажет заготовленные тематические вопросы. А еще с помощью Twinby можно узнать совместимость с текущим партнером или друзьями.
Основали Twinby — выпускники ВШЭ Валерия Яковлева и Валерий Климов. Вместе с ними над разработкой приложения работает команда из 20 человек. По мнению создателей, обычные дейтинг-приложения слишком поверхностны: там оценивают друг друга только по внешности и данным анкеты, что недостаточно для надежного выбора партнера.
Скачать Twinby можно в App Store и Google Play. По словам разработчиков, сейчас в нем зарегистрированы около 100 тыс. активных пользователей, в основном из России и стран СНГ.