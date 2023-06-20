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В России появилось приложение, которое ищет партнера при помощи ИИ. В его основе — исследования ВШЭ

Семён Гудошников
Сегодня в 18:22

Российские разработчики запустили приложение для знакомств Twinby. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители проекта.

В отличие от конкурентов (вроде того же Tinder) Twinby ищет потенциального партнера по психологической совместимости. Для этого используются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В основе разработки — научные исследования ВШЭ.

При регистрации в приложении нужно пройти личностный тест. Затем программа рассчитает процент совместимости с потенциальными партнерами и предложит наиболее подходящих пользователей. Лайкнув анкеты друг друга, юзеры смогут вступить в личную переписку.

Лучше узнать собеседника помогут специальные карточки с вопросами на различные темы. А советы, над чем поработать, чтобы построить здоровые отношения, позволят лучше узнать себя. Если не знаете, как начать диалог, приложение подскажет заготовленные тематические вопросы. А еще с помощью Twinby можно узнать совместимость с текущим партнером или друзьями.

Основали Twinby — выпускники ВШЭ Валерия Яковлева и Валерий Климов. Вместе с ними над разработкой приложения работает команда из 20 человек. По мнению создателей, обычные дейтинг-приложения слишком поверхностны: там оценивают друг друга только по внешности и данным анкеты, что недостаточно для надежного выбора партнера.

Скачать Twinby можно в App Store и Google Play. По словам разработчиков, сейчас в нем зарегистрированы около 100 тыс. активных пользователей, в основном из России и стран СНГ.

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