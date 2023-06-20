Высокие технологии, вечная молодость и стоимость человеческой жизни в трейлере «Рая» от Netflix

В ролике Netflix знакомит нас со вселенной новой картины. Действие будет разворачиваться, в частности, в очень дорогих клиниках с инновационными технологиями, которые выглядят как санатории из антиутопий, а их пациенты — как зомби (по крайней мере, по количеству эмоций), которые мечтают быть вечно молодыми.