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Высокие технологии, вечная молодость и стоимость человеческой жизни в трейлере «Рая» от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 18:12

Netflix показал официальный трейлер научно-фантастического «Рая». Премьера запланирована на 27 июля.

Лента посвящена недалекому будущему, в котором люди научились переносить годы жизни из одного тела в другое. Это навсегда изменило мир, биотехнологический стартап AEON стал фармацевтическим гигантом с оборотом в миллиард долларов.

В ролике Netflix знакомит нас со вселенной новой картины. Действие будет разворачиваться, в частности, в очень дорогих клиниках с инновационными технологиями, которые выглядят как санатории из антиутопий, а их пациенты — как зомби (по крайней мере, по количеству эмоций), которые мечтают быть вечно молодыми.

Под конец трейлера блаженная обстановка становится все более напряженной, начинаются взрывы, появляется оружие и люди в форме. Судя по всему, успех AEON окажется недолгим и новая идеология, в которой человеческой жизни можно назначить цену, не приживется.

В главных ролях: Костя Улльман, Ирис Бербен, Марлен Танчик. Режиссером выступил Борис Кунц («Место преступления», «Хиндафинг»).

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Костя Улльман
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