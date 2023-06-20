Высокие технологии, вечная молодость и стоимость человеческой жизни в трейлере «Рая» от Netflix

Лента посвящена недалекому будущему, в котором люди научились переносить годы жизни из одного тела в другое. Это навсегда изменило мир, биотехнологический стартап AEON стал фармацевтическим гигантом с оборотом в миллиард долларов.
В ролике Netflix знакомит нас со вселенной новой картины. Действие будет разворачиваться, в частности, в очень дорогих клиниках с инновационными технологиями, которые выглядят как санатории из антиутопий, а их пациенты — как зомби (по крайней мере, по количеству эмоций), которые мечтают быть вечно молодыми.
Под конец трейлера блаженная обстановка становится все более напряженной, начинаются взрывы, появляется оружие и люди в форме. Судя по всему, успех AEON окажется недолгим и новая идеология, в которой человеческой жизни можно назначить цену, не приживется.
В главных ролях: Костя Улльман, Ирис Бербен, Марлен Танчик. Режиссером выступил Борис Кунц («Место преступления», «Хиндафинг»).