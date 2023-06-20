Выручку с концерта «Би-2» в Казахстане направят пострадавшим от лесных пожаров

Концерт группы «Би-2», запланированный на 21 июня в казахстанском Семее, переделали в благотворительный. Вырученные средства направят пострадавшим от лесных пожаров в Абайской области.
20 июня пресс-служба комплекса «Арена», где должно было состояться мероприятие, сообщила о его отмене.
«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы „Би-2“ <…> отменяется», — сообщили в «Арене».
Однако спустя пару часов в своих соцсетях площадка объявила, что концерт все-таки состоится.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Семея пишет, что проведение концерта на фоне трагедии вызвало недовольство среди местных жителей. Однако по согласованию с родными погибших и после получения их согласия мероприятие решили не отменять.
Из‑за лесных пожаров в Абайской области, площадь которых составила 60 тыс. гектар, погибли 14 лесников. Возбуждено уголовное дело по факту халатности, ведутся допросы экс-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, главы Минэкологии Зульфии Сулейменовы, акима региона Нурлана Уранхаева и экс-главы Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.