«Кнопки давлю и ютубы смотрю»: военкор опубликовал «Исповедь уехавшего айтишника» и насмешил твиттер

«Что уж там теперь скрывать: придерживался „либеральных“ взглядов, не понял, да не нашелся тот человек, который бы просветил, а я всю жизнь кнопки на клавиатуре давлю и ютубы смотрю», — сокрушается автор сообщения. Более того, мужчина говорит, что ему в «мозг много лет с ютубов и из „документальных“ передач внедряли мысль о том, что все у тебя на родине плохо, да и сам ты неполноценный».