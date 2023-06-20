«Кнопки давлю и ютубы смотрю»: военкор опубликовал «Исповедь уехавшего айтишника» и насмешил твиттер

В «Комсомольской правде» вышло покаянное письмо «сбежавшего из России айтишника». Его слог и содержание насмешили твиттер своей правдоподобностью.
В материале «Комсомольской правды» военкор Александр Коц приводит письмо десантника о том, как он потерял в бою ногу. Следом за ним идет «Исповедь уехавшего айтишника», в которой мужчина по имени Женя говорит, что ему 35 лет, он работает в ИТ-сфере и история солдата тронула его до глубины души.
«Что уж там теперь скрывать: придерживался „либеральных“ взглядов, не понял, да не нашелся тот человек, который бы просветил, а я всю жизнь кнопки на клавиатуре давлю и ютубы смотрю», — сокрушается автор сообщения. Более того, мужчина говорит, что ему в «мозг много лет с ютубов и из „документальных“ передач внедряли мысль о том, что все у тебя на родине плохо, да и сам ты неполноценный».
Женя рассказывает, что «в страхе мотнулся в эту самую „просвещенную“ Европу» и был шокирован, ведь там всё очень похоже на «Незнайку на Луне»: «Намылился — заплати, смыл мыло — заплати, а нет денег — всем плевать на тебя, хоть в канаве сдохни».
Увиденная им картина якобы сильно контрастировала с российской, где есть бесплатные образование и медицина, «пособия, льготы, да еще и поругать за это все можно». К тому же на Западе мужчина столкнулся со страшной русофобией: «Все, просто все поголовно давай мне загонять: „Ты же русский — значит, во всем виноват“, а я прям чувствую, что что‑то не то, не чувствую я себя виноватым, да и за что?»
Картину мира айтишника сильно изменило знакомство с сербом Любомиром, который ему сказал: «Вы, Женя, не имеете права проиграть эту битву, ни за что, иначе вас разорвут, как Югославию, а мы ведь всем Белградом Слободана хоронили!»
Настрой друга глубоко потряс мужчину и толкнул его прочитать о распаде Югославии: «Я стал читать, как Югославию развалили, и как бомбили, и вообще немного в геополитике стал стараться разобраться. Вот тут у меня „кукуха“ на место и встала». После чего Женя сразу же вернулся в Россию и пообещал из нее никуда не уезжать, не подводить родину, а также вырастить сына или нескольких.
Других насмешил сам образ айтишника, который только и делает, что давит по кнопкам. Вероятно, для правдоподобности рассказу не хватило разве что упоминания Иисуса Христа.
Некоторые критиковали и остальное содержание письма. По мнению одного из пользователей, такой текст не написала бы даже нейросеть. Еще кто‑то сравнил его с советскими письмами разочарованных в США анонимов, а также вспомнил мем про «крымчанку, дочь офицера».