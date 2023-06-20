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«Букмейт» впервые переведет книги Брэма Стокера, Генри Джеймса и Эдит Уортон

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:16

«Букмейт» представит не переведенные ранее книги Брэма Стокера, Генри Джеймса, Эдит Уортон и других зарубежных классиков. Первые книги станут доступны читателям уже в этом году, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.

«Литературный канон зарубежный классики остается неизменным едва ли не полвека, при этом десятки произведений крупнейших авторов остались не переведенными на русский язык. Почти никто не слышал о приключенческой „Тайне моря“ Брэма Стокера, а талантливейшую Мэри Шелли знают только по „Франкенштейну“», — подчеркивает главный редактор оригинальных проектов «Букмейта» Ксения Грициенко.

С текстами будут работать переводчики Сергей Карпов («Однажды…в Голливуде» Квентина Тарантино), Юлия Змеева («Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт), Александра Глебовская («Нормальные люди» Салли Руни), Юлия Полещук («Конец конца Земли» Джонатана Франзена).

В электронном и аудиоформате книги появятся в «Букмейте», а печатные версии будут опубликованы издательством «Подписные издания».

Романы, которые получат перевод:

  • «Тайна моря» Брэма Стокера. В России ирландский писатель известен как автор готического романа «Дракула». «Тайна моря» — приключенческий роман с динамичным сюжетом, насыщенный неожиданными поворотами.
  • «Фолкнер» Мэри Шелли. Английская писательница известна по роману «Франкенштейн, или Современный Прометей». «Фолкнер» — ее последний и лучший, по мнению самой писательницы, роман.
  • «Под маской» Луизы Мэй Олкотт. Один из первых опубликованных текстов американской писательницы, известной по автобиографическому роману «Маленькие женщины». Героиня романа работает гувернанткой в особняке и постепенно подчиняет себе всех его обитателей.
  • «Другой дом» Генри Джеймса. Писатель, уделявший внимание взаимодействию культур Старого и Нового Света в романах «Американцы», «Европейцы», «Бостонцы». В «Другом доме» в центре повествования оказываются англичане, замешанные в убийстве.
  • «Святилище» Эдит Уортон. Первая женщина, ставшая лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Эпоха невинности». «Святилище» — повесть о замужестве порядочной девушки за человеком с ужасными тайнами и секретами.
  • «Дочь самурая» Эцу Инагаки Сугимото. В основе сюжета книги американской романистки лежит история девочки, родившейся в феодальной Японии и отправленной в Америку к жениху. «Дочь самурая» создана в первой трети XX века, но и сегодня читается как актуальный текст.
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