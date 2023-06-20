«Букмейт» впервые переведет книги Брэма Стокера, Генри Джеймса и Эдит Уортон

«Литературный канон зарубежный классики остается неизменным едва ли не полвека, при этом десятки произведений крупнейших авторов остались не переведенными на русский язык. Почти никто не слышал о приключенческой „Тайне моря“ Брэма Стокера, а талантливейшую Мэри Шелли знают только по „Франкенштейну“», — подчеркивает главный редактор оригинальных проектов «Букмейта» Ксения Грициенко.