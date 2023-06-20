Okko приступил к съемкам сиквела сериала «Чикатило»

Okko приступил к съемкам продолжения сериала «Чикатило» под названием «Тень Чикатило». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Сиквел, основанный на реальных событиях, расскажет историю милиционера Попцова, сотрудника ангарского Отдела внутренних дел, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора».
«Из‑за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. <…> И все же герои-оперативники во главе с Ковалевым, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти», — гласит синопсис сериала.
В качестве режиссеров выступают Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили, оператора — Кирилл Пунтус. Сценарий к «Тени Чикатило» написал Сергей Волков.
Роль Попцова исполнит Федор Лавров («Карамора», «Вертинский», «Последний министр»). К роли сотрудников оперативных служб вернутся Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков и другие. Появится в сериале и Дмитрий Нагиев: он вернется к роли Андрея Чикатило, чтобы показать историю знакомства с главным героем.