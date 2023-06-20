Okko приступил к съемкам сиквела сериала «Чикатило»

«Из‑за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. <…> И все же герои-оперативники во главе с Ковалевым, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти», — гласит синопсис сериала.