СМИ: спутниковое ТВ МТС с весны не транслирует каналы ВГТРК. МТС: есть помехи, но каналы работают

Спутниковое телевидение МТС с весны не транслирует каналы группы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура»), больше месяца не работает НТВ, а Первый канал показывают с «зависанием». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пользователей. Оператор горячей линии МТС подтвердил, что каналы ВГТРК с 17 мая не транслируются.