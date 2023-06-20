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СМИ: спутниковое ТВ МТС с весны не транслирует каналы ВГТРК. МТС: есть помехи, но каналы работают

Семён Гудошников
Сегодня в 13:33

Спутниковое телевидение МТС с весны не транслирует каналы группы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура»), больше месяца не работает НТВ, а Первый канал показывают с «зависанием». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пользователей. Оператор горячей линии МТС подтвердил, что каналы ВГТРК с 17 мая не транслируются.

Специалист сказал, что вещание восстановится, когда «помехи будут устранены». А пока он посоветовал «выбрать для просмотра другие доступные телеканалы».

По данным эксперта Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Алексея Рабина, сейчас сбои в приложении «Спутниковое ТВ» от МТС зарегистрированы в 54 регионах страны.

Источники издания говорят, что трансляции телеканалов препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника — компания ABS (Asia Broadcast Satellite), которая входит в портфель европейской группы Permira Holdings Ltd. Она, по словам собеседников газеты, прекратила вещание каналов группы ВГТРК.

В МТС назвали информацию «Ведомостей» некорректной. «МТС не планирует прекращать вещание российских каналов первого и второго мультиплексов, не ведет переговоров о прекращении их вещания и выполняет все требования в рамках лицензии», — цитирует пресс-службу компании ТАСС.

В МТС признали, что, как и другие спутниковые операторы, они столкнулись с проблемой эфирных помех в последние две недели. Однако, по утверждениям компании, это решалось «на техническом уровне», а каналы продолжали транслироваться.

«МТС находится в постоянной коммуникации с партнером по аренде спутниковой емкости по восстановлению вещания на проблемном [пятом] транспондере», — добавили в пресс-службе.

В июле 2021 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому все телевещатели, работающие по лицензии, должны бесплатно транслировать каналы первого и второго мультиплексов. Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Культура» и НТВ входят в первый мультиплекс, поэтому вещание без них незаконно.

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