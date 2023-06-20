Пилота «Суперджета», сгоревшего в Шереметьево в 2019-м, приговорили к шести годам

Адвокаты Евдокимова говорили, что лайнер перешел в режим прямого ручного управления после того, как в него попала молния, некоторые системы перестали работать, а часть выдавала ложные отказы. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, вырабатывать топливо в воздухе было опасно, поэтому садились с превышением посадочной массы. По словам защиты, после второго отделения самолета от ВПП стойки шасси должны были срезаться и отделиться от самолета, но этого не случилось, вместо этого они вырвали стенку топливного бака, утечка топлива из которого и привела к возгоранию.