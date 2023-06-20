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Пилота «Суперджета», сгоревшего в Шереметьево в 2019-м, приговорили к шести годам

Семён Гудошников
Сегодня в 12:20

Химкинский суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы Дениса Евдокимова — командира «Суперджета», сгоревшего при жесткой посадке в Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил иск двух потерпевших на 1,5 млн рублей. Евдокимов будет отбывать срок в колонии-поселении. Туда он отправится самостоятельно — обвиняемый не был взят под стражу после оглашения приговора.

По версии обвинения, катастрофа произошла из‑за несоблюдения командиром экипажа правил эксплуатации «Суперджета» при выполнении посадки. Это привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, из‑за чего возникла запредельная перегрузка, пожар, погибли люди, считает прокуратура.

Адвокаты Евдокимова говорили, что лайнер перешел в режим прямого ручного управления после того, как в него попала молния, некоторые системы перестали работать, а часть выдавала ложные отказы. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, вырабатывать топливо в воздухе было опасно, поэтому садились с превышением посадочной массы. По словам защиты, после второго отделения самолета от ВПП стойки шасси должны были срезаться и отделиться от самолета, но этого не случилось, вместо этого они вырвали стенку топливного бака, утечка топлива из которого и привела к возгоранию.

Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» во время экстренной посадки ударился о взлетную полосу и загорелся, что привело к гибели 41 человека.

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Аэропорт ШереметьевоАэрофлот
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