Школьники назвали Instagram* и Netflix устаревшими в России

В категорию «уходящих» или «уже ушедших» трендов среди школьников попали криптовалюта, NFT и соцсеть Yappy, запущенная «Газпром-медиа» лишь год назад. По словам аналитиков Mediascope, применительно к этим конкретным явлениям их низкий индекс связан не с устареванием, а с новизной и, как следствие, низкой осведомленностью о них детей и подростков.
Самыми модными явлениями в интернете дети считают короткие видео, видеоигры, а также технологию умного дома. Аналитики также выяснили, что самые популярные соцсети среди школьников — TikTok, «ВКонтакте» и Likee.
Музыку подростки до 17 лет чаще всего слушают на сервисе «VK Музыка», а каждый третий ребенок от 4 до 8 лет использует для этого пиратские сервисы. Любимыми музыкантами школьники чаще всего называли Хабиба, Клаву Коку и Niletto.
Ключевым видеосервисом у детей стал YouTube (79%). Самыми популярными типами контента у детей и подростков от 4 до 17 лет являются мультфильмы (77%), блогерские или пользовательские ролики и видеоклипы (64%) и кино (42%). Наименее популярны у них новости, реалити (по 13%) и шоу талантов (12%).
Четверть опрошенных школьников от 12 до 17 лет заявила, что в будущем рассчитывает работать удаленно из дома. Только 15% планируют устроиться в госучреждение, еще меньше — 8% — в лабораторию или научный центр. Меньше всего — 2% подростков — планируют работать в магазинах.
* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.