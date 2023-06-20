Школьники назвали Instagram* и Netflix устаревшими в России

В категорию «уходящих» или «уже ушедших» трендов среди школьников попали криптовалюта, NFT и соцсеть Yappy, запущенная «Газпром-медиа» лишь год назад. По словам аналитиков Mediascope, применительно к этим конкретным явлениям их низкий индекс связан не с устареванием, а с новизной и, как следствие, низкой осведомленностью о них детей и подростков.