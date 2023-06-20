Реклама
Новости

Происхождение культового злодея Marvel в первом трейлере «Крейвена-охотника»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:16

Sony опубликовала дебютный трейлер супергеройского фильма «Крейвен-охотник». Его премьера запланирована на 6 октября 2023 года.

В ролике показывается путь превращения «любителя животных» и «защитника мира природы» Сергея Кравинова в одного из самых культовых злодеев Marvel — Крейвена-охотника.

Фильм будет отличаться от его комиксового аналога. Так, если в комиксах Крейвен изображался безжалостным русским охотником, то в фильме он предстанет в образе антигероя, который стремится защитить мир.

Подробности о проекте пока держатся в секрете. Однако известно, что действие ленты будет происходить в той же вселенной, что и прошлогодний «Морбиус».

В фильме в роли злодея снялся Аарон Тейлор-Джонсон. Ранее он играл персонажа Ртуть в киноленте «Мстители: Эра Альтрона». В актерский состав также вошли Ариана ДеБос, Расселл Кроу, Фред Хечингер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт и Леви Миллер.

Постановкой картины занимался Дж.-С.Чандор по сценарию Артура Маркама, Мэтта Холлоуэя и Ричарда Уэнка. В качестве продюсеров выступили Ави Арад и Мэтт Толмак.

В комиксах Крейвен встречался с Веномом и Черной Пантерой, а также являлся одним из самых известных врагов Человека-паука. Он дебютировал в комиксах в 1964 году, в 15-м номере «The Amazing Spider-Man». Персонажа создали Стэн Ли и Стив Дитко.

расскажите друзьям
люди
Аарон Тейлор-ДжонсонАриана ДебосКристофер ЭбботтСтэн ЛиСтив Дитко
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»