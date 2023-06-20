Происхождение культового злодея Marvel в первом трейлере «Крейвена-охотника»

Sony опубликовала дебютный трейлер супергеройского фильма «Крейвен-охотник». Его премьера запланирована на 6 октября 2023 года.
В ролике показывается путь превращения «любителя животных» и «защитника мира природы» Сергея Кравинова в одного из самых культовых злодеев Marvel — Крейвена-охотника.
Фильм будет отличаться от его комиксового аналога. Так, если в комиксах Крейвен изображался безжалостным русским охотником, то в фильме он предстанет в образе антигероя, который стремится защитить мир.
Подробности о проекте пока держатся в секрете. Однако известно, что действие ленты будет происходить в той же вселенной, что и прошлогодний «Морбиус».
В фильме в роли злодея снялся Аарон Тейлор-Джонсон. Ранее он играл персонажа Ртуть в киноленте «Мстители: Эра Альтрона». В актерский состав также вошли Ариана ДеБос, Расселл Кроу, Фред Хечингер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт и Леви Миллер.
Постановкой картины занимался Дж.-С.Чандор по сценарию Артура Маркама, Мэтта Холлоуэя и Ричарда Уэнка. В качестве продюсеров выступили Ави Арад и Мэтт Толмак.
В комиксах Крейвен встречался с Веномом и Черной Пантерой, а также являлся одним из самых известных врагов Человека-паука. Он дебютировал в комиксах в 1964 году, в 15-м номере «The Amazing Spider-Man». Персонажа создали Стэн Ли и Стив Дитко.