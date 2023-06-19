В Москве откроется девятый международный кинофестиваль «Докер»

В московском киноцентре «Октябрь» c 23 июня по 2 июля пройдет девятый международный фестиваль документального кино «Докер». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На фестивале покажут 40 актуальных фильмов, представляющих авторский документальный кинематограф 20 стран. Большинство лент, среди которых участники Роттердамского киносмотра и торонтского Hot Docs, будут показаны в России впервые. Билеты на показы можно купить на «Афише».
В программу полнометражного кино войдут фильмы «Горькие дни», «Дозор», «Долгая дорога домой», «Ландшафт», «Наталия», «После моста», «Последний теплоход», «Святая дилемма», «Судьба» и «Сцена за сценой».
Они расскажут о двойной жизни католического священника, путешествии по саамским погостам, противостоящих сомалийским пиратам военных, кочевых буднях цирковых артистов из Сибири и других историях.
В конкурсе короткометражных картин будут участвовать десять работ: «Ветреная женщина», «В Европу с бидоном», «Водяная мельница в Бади», «Груз безмолвия», «Ева», «Лишь мамина улыбка», «Фантазия в бетонных джунглях», «Фиолетовая страна», «Формальдегид» и «Цифровое бессмертие».
Из них можно будет узнать, как добраться из Лагоса в Париж с канистрой вместо вещей, как вновь встретить маму в дуновении ветра, как найти свой дом посреди городского хаоса, как повзрослеть и удержать внутри ускользающий образ рая.
Кроме того, фестиваль представит секцию о ментальном здоровье «Док Терапия» и расширенную программу отечественного кино «Док Станция». Премьеры фильмов из первой категории (их будет четыре) пройдут при участии профессиональных психологов.
Интересные работы найдут для себя фанаты брейк-данса, поклонники театра Моссовета, а также любители детективного триллера. Фильмом закрытия станет картина Юлии Бобковой «Беглецы», в которой есть все элементы этого популярного жанра: сражение с систсемой, семейная коллизиия, погоня и многое другое.
Помимо кинопоказов, гостей «Докера» ждут паблик-токи о киноиндустрии, монтаже и музыке в кино, дискуссия «Искусственный интеллект vs кино». В жюри конкурса войдут сербский кинематографист Светолик Зайц, кыргызский киновед Султан Усувалиев и российский режиссер Ольга Стефанова.