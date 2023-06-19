В Москве откроется девятый международный кинофестиваль «Докер»

«В этом году мы проживаем трансформацию фестиваля. Стало еще больше исследования и погружения. Для нас важно быть в контакте с реальностью, мы гибко реагируем на перемены. Какие‑то программы мы ставим на паузу, а какие‑то расширяем и обогащаем. Неизменными акцентами для нас остаются смыслы и киноязык»



Ирина Шаталова Директор и продюсер фестиваля «Докер»