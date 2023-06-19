В музыкальном фестивале «Дикая мята» приняли участие 20 тысяч человек

«Этот год знаковый для „Дикой мяты“ — в 2023 году мечты, которыми мы жили со дня задумки фестиваля стали воплощаться. Теперь „Дикая мята“ — это верхняя часть айсберга — на фестивальном поле отстроен круглогодично работающий кемпинг, который собирает поклонников музыки и музыкантов. Уверен, что совсем скоро „Дикая мята кэмп“ станет местом силы для тех, кто связал свою судьбу с музыкой», — сказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.