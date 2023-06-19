В музыкальном фестивале «Дикая мята» приняли участие 20 тысяч человек

В музыкальном фестивале «Дикая мята», который прошел с 16 по 18 июня в Тульской области, приняли участие около 20 тыс. человек. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Среди участников опен-эйра оказались зрители со всех уголков России, а также волонтеры, техническая команды и артисты. Все они собрались на поле возле поселка Бунырево, чтобы увидеть более ста выступлений и диджей-сетов.
На фестивале отгремели шоу Леонида Агутина, The Hatters, Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Zoloto, Меги Гогитидзе, Антохи МС, Polnalyubvi, «Слот», «Нефромонах Феофан», «Заточка», Alai Oli, «Казускомы», Green Apelsin и других артистов. Впервые на «Дикой мяте» работала площадка «Вашана клуб» для диджей-сэтов.
Кроме того, в фестивальном городе были открыты большой фудкорт и маркет с авторскими товарами, функционировали территория красоты и здоровья Green Age, детский сад лекторий, проходили мастер-классы и концерты детской сцены «Ариэль».
«Этот год знаковый для „Дикой мяты“ — в 2023 году мечты, которыми мы жили со дня задумки фестиваля стали воплощаться. Теперь „Дикая мята“ — это верхняя часть айсберга — на фестивальном поле отстроен круглогодично работающий кемпинг, который собирает поклонников музыки и музыкантов. Уверен, что совсем скоро „Дикая мята кэмп“ станет местом силы для тех, кто связал свою судьбу с музыкой», — сказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.
На территории кепмпинга в 2023 году появились концертный клуб, студия звукозаписи и стационарная летняя сцена, а также бассейн, площадка для пляжного футбола и волейбола. Их деятельность продолжится на протяжении всего года.