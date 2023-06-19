В Петербурге пройдет фестиваль Saint-Petersburg Cocktail Week

В Петербурге с 9 по 16 июля пройдет фестиваль Saint-Petersburg Cocktail Week. В его рамках пройдет лекторий, состоятся посвященные гастрономии и напиткам экскурсии, а также выступят многочисленные артисты, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Коктейльная неделя объединит лучших ремесленников, крафтсменов, поваров и бартендеров. Гостей фестиваля ждут вечеринки открытия и закрытия, поп-ап от самых концептуальных баров страны и ближнего зарубежья, фуд-корты и киномарафон.
Кроме того, во время Saint-Petersburg Cocktail Week выберут победителей открытой барной премии SPbCW Awards. Основателями и кураторами мероприятия будут Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев и вся команда #FollowtheRabbits.
Локацией для фестиваля станет культурное пространство «Третье место». На образовательной площадке состоятся лекции от Bartenders FAQtory и Artender Project. На них можно будет узнать, как открыть бар с компаньоном и что такое алкожурналистика.
Также на коктейльной неделе пройдут лекции о здоровье, психологии и спорте. Кроме того, на фестивале будет работать иммерсивная выставка от журнала «Петрополь». А за пределами «Третьего места» запланированы экскурсии на производства.
Гостям предложат отправиться на знакомство с командой обжарки кофе Sibaristica, пивоварами AF Brew, представителями бренда Mr. Murka, мастерами Императорского фарфорового завода и организаторами бара при Музее-квартире Иосифа Бродского.
В музыкальную часть фестиваля войдут концерты Pompeya, Izhevsky, AVG, «Лауд», Ella, Çava Disco, Jane Air и других артистов. Даты и другие подробности, касающиеся выступлений, можно найти тут.