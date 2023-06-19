В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, вероятно, из‑за поддержки военной операции на Украине

Концерт Григория Лепса в Казахстане отменен, площадка возвращает билеты на мероприятие. Об этом в своих соцсетях сообщил отель Makao Luxury Village Resort, где должно было пройти выступление артиста.
«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — говорится в сообщении отеля.
Концерт должен был состояться 8 июля в городе Конаев. Местная газета Exclusive.kz пишет, что казахстанцы обратились к акимам Алматинской области и города Конаев с требованием отменить выступление Лепса, поскольку он поддерживает российскую военную операцию на Украине.
За два дня до этого Николай Басков и Григорий Лепс объявили, что выплатят российским военным 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard Вооруженных сил Украины.
«Как известно, Республика Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист — казахский гражданин единогласно желает полной победы Украины. Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», — пишет в своих соцсетях активист Турар Кусаин, который направил официальное заявление акимам.