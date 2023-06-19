В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, вероятно, из‑за поддержки военной операции на Украине

«Как известно, Республика Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист — казахский гражданин единогласно желает полной победы Украины. Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», — пишет в своих соцсетях активист Турар Кусаин, который направил официальное заявление акимам.