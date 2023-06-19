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Галь Гадот в трейлере сериала «Каменное сердце»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:56

Netflix показал в рамках фестиваля Tudum дебютный трейлер шпионского триллера «Каменное сердце». Его премьера состоится 11 августа.

В ролике внимание уделено секретному агенту MI-6 Рейчел Стоун в исполнении Галь Гадот. Ей приходится нелегко от жизни, полной секретов, но на нее еще давит то, что она является частью организации, которая держится в тайне даже от секретных агентов.

В трейлере показали прыжки с парашютом при неоновом освещении, трюки на снегоходах, погони на европейских улицах — и это лишь малая часть запланированного в фильме экшна.

Помимо Гадот, в ленте снимается Джейми Дорнан («Белфаст»), Софи Оконедо («Дитя с Марса»), Маттиас Швайгхефер («Дикая жизнь»), Арчи Мадекве («Видеть») и другие.

Режиссером фильма выступает Том Харпер («Острые козырьки»), а сценаристами — Грег Рука («Юная Лига Справедливости») и Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»). Картину продюсируют Бонни Кертис («Спасти рядового Райана»), Джули Линн («Жизнь по Джейн Остин») и Галь Гадот («Красное уведомление»).

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Галь ГадотДжейми ДорнанСофи ОконедоМаттиас ШвайгхеферТом Харпер
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