Галь Гадот в трейлере сериала «Каменное сердце»

Netflix показал в рамках фестиваля Tudum дебютный трейлер шпионского триллера «Каменное сердце». Его премьера состоится 11 августа.
В ролике внимание уделено секретному агенту MI-6 Рейчел Стоун в исполнении Галь Гадот. Ей приходится нелегко от жизни, полной секретов, но на нее еще давит то, что она является частью организации, которая держится в тайне даже от секретных агентов.
В трейлере показали прыжки с парашютом при неоновом освещении, трюки на снегоходах, погони на европейских улицах — и это лишь малая часть запланированного в фильме экшна.
Помимо Гадот, в ленте снимается Джейми Дорнан («Белфаст»), Софи Оконедо («Дитя с Марса»), Маттиас Швайгхефер («Дикая жизнь»), Арчи Мадекве («Видеть») и другие.
Режиссером фильма выступает Том Харпер («Острые козырьки»), а сценаристами — Грег Рука («Юная Лига Справедливости») и Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»). Картину продюсируют Бонни Кертис («Спасти рядового Райана»), Джули Линн («Жизнь по Джейн Остин») и Галь Гадот («Красное уведомление»).