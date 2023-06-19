Сюжет рассказывает об актере-неудачнике Алексее Вязинцеве, который узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей возвращается в родной город, чтобы продать квартиру отца, где случайно узнает об охоте на книги малоизвестного советского писателя Дмитрия Громова.