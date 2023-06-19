More.tv опубликовал трейлер сериала «Библиотекарь», в основу которого лег одноименный роман Михаила Елизарова. Премьера проекта состоится 29 июня.
Сюжет рассказывает об актере-неудачнике Алексее Вязинцеве, который узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей возвращается в родной город, чтобы продать квартиру отца, где случайно узнает об охоте на книги малоизвестного советского писателя Дмитрия Громова.
«Местные жители верят, что книги Громова обладают магическими свойствами. Каждая из них дает конкретный эффект: ярости, терпения, власти, радости, силы или памяти», — гласит синопсис проекта.
Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Тетрис»). Помимо него, в нем снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.
В качестве режиссера выступил Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»). Сценарий написали Илья Тилькин («Сталинград») и Александр Грязин («Дылды»).
Книга «Библиотекарь» была опубликована в 2007 году и переведена на многие языки. Она стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.