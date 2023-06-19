Whoosh локализовал производство деталей для электросамокатов в России

Кикшеринговый сервис Whoosh локализовал производство компонентов для электросамокатов в России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Речь идет о производстве резиновых ковриков, грипсов и заглушек грипсов, декоративных накладок и других деталей, которое было организовано вместе с местными подрядчиками. Эти комплектующие чаще всего необходимо менять, заявили в Whoosh.
В этом сезоне в электросамокатах компании уже были задействованы произведенные в России детали. По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, это позволило сэкономить от 10 до 36% по разным позициям, в зависимости от типа компонентов.
«Ожидаем экономию порядка 20% во втором полугодии 2023 года от бюджета на комплектующие. За счет дополнительного повышения качества и износостойкости определенных компонентов мы прогнозируем, что на более длительном промежутке времени экономия будет еще больше», — добавил Чуйко.
Проект по локализации производства запчастей для электротранспорта Whoosh был запущен еще осенью 2022 года. На следующий сезон запланировано полное обновление транспорта произведенными в России деталями. В будущем они также будут использоваться в парке самокатов в странах СНГ.