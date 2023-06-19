Главу «Мемориала»* в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал председателя общественной организации «Мемориал»* по городу Алексея Мосина за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосина признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, по которой должностным лицам может грозить штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Главе «Мемориала» в Екатеринбурге назначили минимальную сумму.
1 июня екатеринбургский «Мемориал» также был оштрафован за дискредитацию армии. Общественной организации назначили 300 тыс. рублей как юрлицу.
* «Мемориал» внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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