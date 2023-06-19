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Universal отказалась от экранизации «Метрополиса» Фрица Ланга из‑за забастовки сценаристов

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:30

Кинокомпания Universal отказалась от экранизации научно-фантастического фильма Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года. Об этом пишет Deadline.

Такое решение было принято из‑за затрат и неопределенности, связанной с продолжающейся забастовкой.

О разработке сериала «Метрополис» стало известно еще в 2016 году. Позднее к проекту подключился Apple TV+, который должен был показать шоу. В качестве шоураннера должен был выступить Сэм Эсмейл («Мистер Робот»).

Съемки проекта должны были начаться этим летом, но последние семь недель он находился в неопределенности, поскольку черновики сценария сериала с большим количеством спецэффектов не были закончены до начала забастовки сценаристов.

Действие «Метрополиса» развивается в одноименном городе будущего, разделенном на две части: под землей живут работяги, а наверху — бизнесмены и богачи. И однажды рабочие начинают восстание.

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