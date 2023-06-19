Выходные на Первомай в 2024 году продлятся четыре дня

Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому в 2024 году выходные, приуроченные к 1 Мая, продлятся четыре дня — с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Согласно проекту, увеличить продолжительность первого периода майских праздников удалось за счет переноса двух выходных: одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников.
Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Однако предшествующая неделя будет шестидневной.
При этом Минтруду удалось сохранить новогодние каникулы до 8 января. Котяков также добавил, что на 23 февраля и 8 Марта россияне будут отдыхать по три дня, потому что праздники выпадают на пятницу.