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Выходные на Первомай в 2024 году продлятся четыре дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:02

Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому в 2024 году выходные, приуроченные к 1 Мая, продлятся четыре дня — с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Согласно проекту, увеличить продолжительность первого периода майских праздников удалось за счет переноса двух выходных: одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников.

Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Однако предшествующая неделя будет шестидневной.

При этом Минтруду удалось сохранить новогодние каникулы до 8 января. Котяков также добавил, что на 23 февраля и 8 Марта россияне будут отдыхать по три дня, потому что праздники выпадают на пятницу.

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Минтруд России
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Антон Котяков
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