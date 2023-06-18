«Флэш» и «Элементарно» стартовали в прокате хуже прогнозов

«Флэш» Эди Мускетти близок к провалу в кинотеатрах, уверено издание Variety. Супергеройский боевик собрал в первые выходные в США всего 55 млн долларов и не дотянул даже до прогнозируемых 70-75 млн. Ещё 75 млн фильм получил в мировом прокате
Одновременно с ним на экраны вышел мультик Pixar «Элементарно», который дебютировал ещё хуже — 29,5 млн долларов в премьерный уикэнд при прогнозе 35 млн. Ещё 15 млн проект собрал в других странах.
Оба фильма не оправдали и без того заниженных ожиданий. Как отмечают журналисты, усугубляет ситуацию то, что они были дорогими проектами, стоившими 200 миллионов долларов на производство и около 100 миллионов долларов на маркетинг, поэтому они могут стать огромными разочарованиями в кинотеатрах.
«Флэш» получил и слабую «четверку» от зрителей, опрошенных CinemaScore. Это говорит о том, что фильм их не удивил и они с меньшей вероятностью посоветуют его друзьям. Без положительных зрительских оценок или сильной молвы «Флэш» будет с трудом восстанавливать свои позиции в ближайшие недели, считает издание. Ситуация тем хуже, что на экранах появятся «Индиана Джонс и Циферблат Судьбы» 30 июня, «Миссия: Невыполнима 7» 12 июля и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана 21 июля.
«Это слабое трехдневное открытие для супергеройского [фильма]. Были похожие открытия, которые переросли в большие цифры. Но мы не видим этого здесь», — прокомментировал результаты изданию Дэвид Гросс, руководитель консалтинговой компании Franchise Entertainment Research. Он имеет в виду «Человека-муравья» 2015 года, который открылся с 57 млн и собрал 519 млн по всему миру, а также на «Аквамена» 2018 года, который дебютировал с 67,4 млн и собрал 1,15 млрд по всему миру.
Аналитики считают, что в слабом стартовом прокате фильма виноваты несколько факторов, одним из которых была не слишком восторженная реакция зрителей. Еще одним препятствием стало то, что «Флэш» вышел на большой экран без традиционной рекламной кампании. Это связано с тем, что в последние годы Миллер стал противоречивой фигурой из‑за юридических проблем и многичисленных обвинений в насилии.
«Элементарно», анимационное приключение о противоположностях, которые притягиваются, собрал в международном прокате 15 миллионов долларов, а его общая мировая касса составила 44,5 миллиона долларов. В отличие от «Флэша», «Элементаль» был тепло принят зрителями, которые поставили фильму оценку «А» по шкале CinemaScore. Так что есть шанс, пишет издание, что продажи билетов могут немного восстановиться в ближайшие несколько недель, тем более что на горизонте нет большой конкуренции со стороны семейных фильмов.