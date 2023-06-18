«Флэш» и «Элементарно» стартовали в прокате хуже прогнозов

«Это слабое трехдневное открытие для супергеройского [фильма]. Были похожие открытия, которые переросли в большие цифры. Но мы не видим этого здесь», — прокомментировал результаты изданию Дэвид Гросс, руководитель консалтинговой компании Franchise Entertainment Research. Он имеет в виду «Человека-муравья» 2015 года, который открылся с 57 млн и собрал 519 млн по всему миру, а также на «Аквамена» 2018 года, который дебютировал с 67,4 млн и собрал 1,15 млрд по всему миру.