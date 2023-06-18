Песков: Задача по демилитаризации Украины «во многом выполнена»

В Кремле задачу военной операции РФ по демилитаризации Украины считают во многом выполненной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу RT Arabic.
«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что Украина использует все меньше и меньше своего оружия и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что страны НАТО все больше «прямо и косвенно влезают в этот конфликт» и «становятся стороной конфликта». «Конечно же это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ», — закончил представитель президента.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 г. В этот день президент Владимир Путин в видеообращении заявил, что главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей и самой России от угроз.
В начале недели на встрече с военкорами Путин сказал, что украинский оборонно-промышленный комплекс скоро прекратит существовать. А в выступлении на ПМЭФ он добавил, что Украина вскоре перестанет использовать свою собственную технику.