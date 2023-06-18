Песков: Задача по демилитаризации Украины «во многом выполнена»

Песков добавил, что страны НАТО все больше «прямо и косвенно влезают в этот конфликт» и «становятся стороной конфликта». «Конечно же это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ», — закончил представитель президента.