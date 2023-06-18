Daily Mail: Абрамович не хочет передавать Украине средства от продажи «Челси»

Миллиардер Роман Абрамович отказался подписывать договор с Евросоюзом и Великобританией о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба «Челси», сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел.
Сейчас сумма в 2,3 млрд фунтов находится на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащем компании российского олигарха Fordstam. На перевод средств должно дать согласие министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Газета считает, что деньги могут быть не потрачены в 2023 году, а может, и вообще никуда не пойдут.
Издание утверждает, что Абрамович хочет перечислить «значительную часть денег в Россию, а точнее, россиянам, пострадавшим от конфликта». По информации Daily Mail, ни британское правительство, ни Европейская комиссия не согласны на такой шаг, пока против России действуют санкции. Распорядиться деньгами без подписи также подсанкционного Абрамовича нельзя.
Неделю назад министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил на прошлой неделе, что он не может гарантировать выделение денег до того, как в июле правительство уйдет на летние каникулы до сентября.
«Мы хотим быть уверены, что деньги, которые будут выделены, пойдут исключительно тем получателям, которым они предназначены. Мне нужна полная уверенность в том, что так оно и есть», — приводит слова министра Daily Mail.
Абрамович был вынужден продать «Челси» в 2022 году, зная, что против него будут введены санкции. Американский миллиардер Тодд Боэли заплатил за клуб 2,5 млрд фунтов стерлингов, а после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 млрд фунтов. Во время продажи пресс-служба Абрамовича заявила, что он «хотел, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд пострадавших с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной».
Однако правила, регулирующие выдачу денег, позволяют переводить их исключительно на гуманитарные цели Украины.
Источник газеты, близкий к благотворительному фонду Абрамовича, рассказал газете: «Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, затем мы надеялись на развитие событий в январе. Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать Украине до того, как к концу года снова установятся суровые зимние условия, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет».