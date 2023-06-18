Daily Mail: Абрамович не хочет передавать Украине средства от продажи «Челси»

Абрамович был вынужден продать «Челси» в 2022 году, зная, что против него будут введены санкции. Американский миллиардер Тодд Боэли заплатил за клуб 2,5 млрд фунтов стерлингов, а после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 млрд фунтов. Во время продажи пресс-служба Абрамовича заявила, что он «хотел, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд пострадавших с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной».