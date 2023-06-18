Bank of China ограничил переводы юаней в Европу и США для россиян

Переводы теперь можно осуществлять только в банки группы Bank of China. О появившемся ограничении уже сообщили «Модульбанк», «Финам», «Юникредит» и «Акибанк».
Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отмечает, что, помимо юаней, невозможен перевод долларов, евро и гонконгских долларов через корсчета Bank of China.
«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — считает председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
Он добавил, что ограничения могут быть связаны с риском вторичных санкций или других ограничений в отношении китайских банков.