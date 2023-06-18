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Bank of China ограничил переводы юаней в Европу и США для россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 12:30

С 13 июня китайский Bank of China ограничил для клиентов российских банков переводы юаней в Евросоюз, США, Великобританию и Швейцарию. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей российских банков.

Переводы теперь можно осуществлять только в банки группы Bank of China. О появившемся ограничении уже сообщили «Модульбанк», «Финам», «Юникредит» и «Акибанк».

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отмечает, что, помимо юаней, невозможен перевод долларов, евро и гонконгских долларов через корсчета Bank of China.

«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — считает председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

Он добавил, что ограничения могут быть связаны с риском вторичных санкций или других ограничений в отношении китайских банков.

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ЕСМодульбанкАКИБанк
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Павел Семенов
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