Организаторы ТЭФИ обсуждают введение специальной номинации для военкоров

В Национальной телевизионной премии ТЭФИ может появиться специальная номинация для военных корреспондентов. Об этом спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, работа военных корреспондентов точно будет оцениваться. Сейчас организаторы ТЭФИ обсуждают, военкоры будут награждаться в общих номинациях или специальных.
Сам Швыдкой считает, что необходимо сделать специальную линейку, поскольку освещение российской военной операции на Украине многожанровое.
«Сейчас мы завершаем работу над перечнем номинаций, и эта тема [о новой номинации] обсуждается очень серьезно», — сказал он.
ТЭФИ — это российский аналог «Эмми», в рамках которого награждаются представители телевизионного искусства, включая журналистов и телеведущих, актеров и режиссеров кино и сериалов. В прошлом году вручение премии перенесли на 2023-й. Судя по официальному сайту ивента, на данный момент участники церемонии еще не определены.