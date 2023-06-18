Организаторы ТЭФИ обсуждают введение специальной номинации для военкоров

ТЭФИ — это российский аналог «Эмми», в рамках которого награждаются представители телевизионного искусства, включая журналистов и телеведущих, актеров и режиссеров кино и сериалов. В прошлом году вручение премии перенесли на 2023-й. Судя по официальному сайту ивента, на данный момент участники церемонии еще не определены.