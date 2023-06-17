В Петербурге подняли флаги Российской Федерации, СССР и Российской империи

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, флагштоки символизируют историческую преемственность. «Три флага — это символ преемственности нашей российской государственности. История России не ограничивается только новейшей историей, у нас очень древняя и богатая история», — отметил спикер Кремля. Он добавил, что больше никаких смыслов в поднятии флага Советского союза нет.