В Петербурге подняли флаги Российской Федерации, СССР и Российской империи

Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Петербурге. Их водрузили на три 180-метровых флагштока на берегу Финского залива напротив парка 300-летия.
Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом на сцене большого амфитеатра «Лахта центра». Национальный филармонический оркестр под управлением В.Спивакова и хор Государственной академической капеллы Петербурга исполнили государственный гимн. За церемонией наблюдали не только посетители концерта у сцены, но и десятки отдыхавших на пляже горожан.
Владимир Путин наблюдал за церемонией с воды — на борту яхты «Охта». «Мероприятие приурочено к историческим датам, мы представляем три флагштока 165 лет — флагу Российской империи, Красному знамени 100 лет, и нашему триколору Петра Первого 330 лет», — говорит в видео kremlin.ru генеральный директор ООО «Газпром Лахта» Елена Илюхина.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, флагштоки символизируют историческую преемственность. «Три флага — это символ преемственности нашей российской государственности. История России не ограничивается только новейшей историей, у нас очень древняя и богатая история», — отметил спикер Кремля. Он добавил, что больше никаких смыслов в поднятии флага Советского союза нет.
Церемония, по его словам, также символизирует начало второй этапа создания Лахта-центра.