37 человек погибли в результате теракта в школе в Уганде

Вооруженные боевики, связанные с «Исламским государством»* напали на школу в городе Мпондве на западе Уганды, сообщает CNN. Жертвами теракта стали минимум 37 человек, ещё шестеро были похищены.
«Двадцать человек были зарублены мачете, а 17 сгорели при поджоге общежитий», — сообщил CNN пресс-секретарь Феликс Кулайигье.
По данным военных Уганды, около 20 членов связанной с ИГИЛ повстанческой группировки «Союзные демократические силы» (ADF) напали на среднюю школу Лхубирира поздно вечером в пятницу.
По словам представителя полиции Фреда Энанги, было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин.
К утру субботы власти все еще пытались потушить пожар. Военные подозревают, что могут найти больше тел погибших, но говорят, что в школе нет ни одного живого человека. По словам Кулайигье, во время нападения в школе находилось 62 человека.
Сообщается, что военные преследовали подозреваемых до границы с Демократической Республикой Конго. Они считают, что боевики направляются в национальный парк Вирунга.
«Союзные демократические силы» ведут борьбу с правительственными силами Уганды с середины 90-х годов. Повстанцы сопротивляются власти президента страны Йовери Мусевени, пришедшего к власти в 1986 году и занимающего кресло по сей день. В январе этого года боевики взорвали бомбу во время церковной службы в ДРК, убив по меньшей мере 12 прихожан.
* — «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена.