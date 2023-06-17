Реклама
Новости

37 человек погибли в результате теракта в школе в Уганде

Максим Саблин
Сегодня в 14:16

Вооруженные боевики, связанные с «Исламским государством»* напали на школу в городе Мпондве на западе Уганды, сообщает CNN. Жертвами теракта стали минимум 37 человек, ещё шестеро были похищены.

«Двадцать человек были зарублены мачете, а 17 сгорели при поджоге общежитий», — сообщил CNN пресс-секретарь Феликс Кулайигье.

По данным военных Уганды, около 20 членов связанной с ИГИЛ повстанческой группировки «Союзные демократические силы» (ADF) напали на среднюю школу Лхубирира поздно вечером в пятницу.

По словам представителя полиции Фреда Энанги, было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин.

К утру субботы власти все еще пытались потушить пожар. Военные подозревают, что могут найти больше тел погибших, но говорят, что в школе нет ни одного живого человека. По словам Кулайигье, во время нападения в школе находилось 62 человека.

Сообщается, что военные преследовали подозреваемых до границы с Демократической Республикой Конго. Они считают, что боевики направляются в национальный парк Вирунга.

«Союзные демократические силы» ведут борьбу с правительственными силами Уганды с середины 90-х годов. Повстанцы сопротивляются власти президента страны Йовери Мусевени, пришедшего к власти в 1986 году и занимающего кресло по сей день. В январе этого года боевики взорвали бомбу во время церковной службы в ДРК, убив по меньшей мере 12 прихожан.


* — «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

расскажите друзьям
теги
Исламское государство
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»