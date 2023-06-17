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«Грэмми» ввела запрет на участие музыки, созданной исключительно искусственным интеллектом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Академия звукозаписи Соединенных Штатов ввела новое правило, запрещающее претендовать на премию «Грэмми» созданной исключительно искусственным интеллектом музыке. Работа, в которой нет человеческого авторства, не может быть включена ни в какие категории», — заявили там.

Однако композиции, при создании которых использовались инструменты ИИ, к участию в конкурсе принимаются. При этом вклад человека должен быть наиболее значительным.

Как организаторы премии собираются доказывать доли вклада человека и ИИ, они не уточнили.

Влияние ИИ на музыку возрастает с каждым годом. Еще в 2020 году в Нидерландах прошел неофициальный аналог «Евровидения», в котором участвуют песни, сгенерированные нейросетью, а в 2023-м уже создаются песни с голосами The Weeknd и Дрейка без участия человека.

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