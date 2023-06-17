Триллер «Семь» выйдет к 4K-разрешении

Финчер подчеркнул, что он «принципиально против» вносить изменения в содержание триллера: «Знаете, можно исправить три процента, пять процентов. Если это что‑то вопиющее, с этим нужно бороться. Но я не собираюсь забирать у людей все оружие и заменять его фонариками». Он передразнил Стивена Спилберга, который заменил оружие на рации в ремастере «Инопланетянина» и пожалел об этом.