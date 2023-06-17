Триллер «Семь» выйдет к 4K-разрешении

Дэфид Финчер работает над ремастером триллера «Семь» в разрешении 4K, рассказал он прессе на фестивале «Трайбека». Фанаты режиссера подозревали об этом уже последние несколько месяцев.
Финчера спросили, пересматривает ли он свои фильмы. Режиссер ответил, что не пересматривает, и рассказал, как ему пришлось внести коррективы во время ремастеринга «Семи». По его словам, в фильме есть много вещей, которые нужно подправить.
Постановщик думает над тем, чтобы внести в фильм некоторые улучшения при помощи технологии HDR. В основном команда режиссера работает над деталями, которые не так и заметны, но при просмотре на большом экране они бросаются в глаза.
Финчер подчеркнул, что он «принципиально против» вносить изменения в содержание триллера: «Знаете, можно исправить три процента, пять процентов. Если это что‑то вопиющее, с этим нужно бороться. Но я не собираюсь забирать у людей все оружие и заменять его фонариками». Он передразнил Стивена Спилберга, который заменил оружие на рации в ремастере «Инопланетянина» и пожалел об этом.