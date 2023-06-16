Госпел-проект Voices of Fire и Фаррелл Уильямс представили сингл «Joy (Unspeakable)»

Американский музыкант Фаррелл Уильямс вместе с госпел-проектом Voices of Fire представил сингл «Joy (Unspeakable)». Об этом сообщил Pitchfork.
Музыканты, в числе которых епископ Иезекиль — дядя Уильямса, записали жизнерадостную композицию о преодолении трудностей и вере. По словам Иезекиля Уильямса, она создана «командой мечты» при участии пастора Ларри Джорджа.
«Работа с Фарреллом — это всегда потрясающий опыт, который не только вдохновляет вас, но и побуждает копаться глубоко в себе в поисках лучшего, что вы можете предложить», — заявил Иезекиль.
Стриминговый сервис Netflix недавно выпустил документальный сериал, посвященный истории происхождения госпел-хора, основанного епископом Иезекилем Уильямсом.
В 2023 году Фаррелл Уильямс участвовал в релизе Kaytramine «4eva». Другую музыку в текущем году артист не выпускал. В 2022 году же он записал песни с Tyler the Creator и 21 Savage, Кэлвином Харрисом, Джастином Тимберлейком, Холзи и Трэвисом Скоттом.