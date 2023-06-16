Нора Джонс выпустила песню «Can You Believe»

Американская певица Нора Джонс выпустила новую песню под названием «Can You Believe». Сингл записан в соавторстве с пролюсером Леоном Мичелсом, сообщил Rolling Stone.
В свежем трек, который предваряет большой гастрольный тур артистки, Джонс надеется услышать, что она не невидима и не одинока. Она обращается к неизвестному собеседнику и просит подтвердить, что он слышит ее.
«Скажи мне, что ты можешь слышать меня. Скажи мне, что я не одна в целом мире. Может ли здесь быть кто‑то, кого я могла бы назвать моим собственным?» — вопрошает Джонс в песне.
«Can You Believe» стал первым оригинальным релизом певицы более чем за год. Этот трек — не первый пример совместной работы Джонс и Мичелса. Ранее музыканты сотрудничали при записи альбома «I Dream of Christmas».
5 июля Джонс начнет свой тур по Европе. Первым делом она выступит во Франции, а затем отправится в Бельгию, Швейцарию, Италию, Монако, Хорватию, Венгрию, Австрию, Испанию. В ноябре артистка также сыграет концерты в Англии и Ирландии.
Для Джонс эти гастроли станут первыми за последние пять лет. Известно, что в ходе подготовки к туру певица вернулась к работе в студии и начала работу над девятым сольным альбомом.